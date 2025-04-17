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Голкипер Коннор Хеллебайк стал обладателем приза «Дженнингс Трофи»

Голкипер Коннор Хеллебайк стал обладателем приза «Дженнингс Трофи»
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк завоёвал «Дженнингс Трофи». Трофей «Дженнингс Трофи» вручается голкиперу (или голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пионк (Перфетти, Наместников) – 33:49     1:1 Терри (Ватрано, Мур) – 45:45     2:1 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 61:11    

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Хеллебайк принял участие в 62 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 46 побед, провёл 8 сухих матчей, пропуская в среднем 2,02 гола за игру.

В своём последнем матче в регулярном чемпионате «Виннипег» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Ранее «Виннипег» стал обладателем Президентского кубка.

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