Голкипер Коннор Хеллебайк стал обладателем приза «Дженнингс Трофи»

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк завоёвал «Дженнингс Трофи». Трофей «Дженнингс Трофи» вручается голкиперу (или голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Хеллебайк принял участие в 62 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 46 побед, провёл 8 сухих матчей, пропуская в среднем 2,02 гола за игру.

В своём последнем матче в регулярном чемпионате «Виннипег» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Ранее «Виннипег» стал обладателем Президентского кубка.