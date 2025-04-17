Определился соперник «Вашингтона» по первому раунду плей-офф НХЛ

Стал известен соперник «Вашингтон Кэпиталз» по первому раунду плей-офф Кубка Стэнли.

В первом раунде столичный клуб сыграет с «Монреаль Канадиенс». В своём последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2.

Напомним, «Вашингтон» досрочно выиграл Восточную конференцию, записав в свой актив 111 очков. При этом, столичному клубу не удалось выиграть Президентский кубок, обладателем которого стал «Виннипег Джетс».

В заключительном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Матч состоится 18 апреля, начало — 2:00 мск.