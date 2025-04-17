«Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года

После победы над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2 «Монреаль Канадиенс» вышел впервые в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, после победы в сегодняшнем матче на счету «Монреаля» 91 очко, клуб располагается на восьмой строчке. Канадской команде удалось оторваться от «Коламбуса Блю Джекетс», в активе которого на четыре очка меньше и всего одна игра в запасе.

Напомним, в сезоне-2020/2021 канадскому клубу удалось дойти до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда «Монреаль» проиграл «Тампе» с общим счётом в серии 1:4.