Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года

«Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года
Комментарии

После победы над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2 «Монреаль Канадиенс» вышел впервые в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50     1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56     2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22     3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48     3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10     4:2 Эванс – 58:05    

По информации источника, после победы в сегодняшнем матче на счету «Монреаля» 91 очко, клуб располагается на восьмой строчке. Канадской команде удалось оторваться от «Коламбуса Блю Джекетс», в активе которого на четыре очка меньше и всего одна игра в запасе.

Напомним, в сезоне-2020/2021 канадскому клубу удалось дойти до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда «Монреаль» проиграл «Тампе» с общим счётом в серии 1:4.

Материалы по теме
Демидов повторит судьбу лучших? Как дебютировали в НХЛ главные российские звёзды
Демидов повторит судьбу лучших? Как дебютировали в НХЛ главные российские звёзды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android