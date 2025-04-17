«Монреаль» вышел в плей-офф НХЛ впервые за четыре года
Поделиться
После победы над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2 «Монреаль Канадиенс» вышел впервые в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с сезона-2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50 1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56 2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22 3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48 3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10 4:2 Эванс – 58:05
По информации источника, после победы в сегодняшнем матче на счету «Монреаля» 91 очко, клуб располагается на восьмой строчке. Канадской команде удалось оторваться от «Коламбуса Блю Джекетс», в активе которого на четыре очка меньше и всего одна игра в запасе.
Напомним, в сезоне-2020/2021 канадскому клубу удалось дойти до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда «Монреаль» проиграл «Тампе» с общим счётом в серии 1:4.
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
05:14
-
05:03
-
04:57
-
04:55
-
04:48
-
04:46
-
04:46
-
04:20
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 16 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:23
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:43
-
22:36
-
22:28
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:31
-
21:25