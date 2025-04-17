Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги

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Определились все участники и пары плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной и Восточной конференции.

За Кубок Стэнли на Востоке продолжат борьбу следующие команды: «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

На Западе борьбу за трофей продолжают «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Все они будут сражаться в сериях до четырёх побед на выбывание.

Пары первого раунда плей-офф на Западе:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

Пары первого раунда плей-офф на Востоке:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».

Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года начнётся 19 апреля и продлится до июня. Текущий чемпион Кубка Стэнли — команда «Флорида Пантерз». В регулярном чемпионате текущего сезона первое место занял клуб «Виннипег Джетс».