Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги

Определились все участники и пары плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной и Восточной конференции.
За Кубок Стэнли на Востоке продолжат борьбу следующие команды: «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».
На Западе борьбу за трофей продолжают «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Все они будут сражаться в сериях до четырёх побед на выбывание.
Пары первого раунда плей-офф на Западе:
- «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;
- «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;
- «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;
- «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».
Пары первого раунда плей-офф на Востоке:
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;
- «Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
- «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;
- «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».
Плей-офф Кубка Стэнли 2025 года начнётся 19 апреля и продлится до июня. Текущий чемпион Кубка Стэнли — команда «Флорида Пантерз». В регулярном чемпионате текущего сезона первое место занял клуб «Виннипег Джетс».