Ассист Свечкова помог «Нэшвиллу» разгромить третий клуб Запада НХЛ «Даллас»

В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился заключительный для клубов календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1.

В составе «Нэшвилла» результативным пасом отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Единственный гол гостей уже на 16-й секунде игры забил Мэйсон Марчмент, за «Предаторз» отличились Джордан Истерли, Якуб Врана, Джастин Бэррон, Джонатан Маршессо и Райан О'Райлли.

«Нэшвилл» набрал в 82 матчах 68 очков и завершил сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, не попав в плей-офф. «Даллас» со 106 очками занимает на Западе третье место, но может пропустить вперёд в итоговой таблице «Лос-Анджелес Кингз». В первом раунде плей-офф «Старз» сыграют с «Колорадо Эвеланш».

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