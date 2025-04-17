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Нэшвилл Предаторз — Даллас Старз, результат матча 17 апреля 2025, счет 5:1, НХЛ 2024-2025

Ассист Свечкова помог «Нэшвиллу» разгромить третий клуб Запада НХЛ «Даллас»
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился заключительный для клубов календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Дюшейн, Сегин) – 00:16     1:1 Истерли (О'Райлли) – 13:02     2:1 Врана (Истерли, Свечков) – 13:51     3:1 Бэррон (Евангелиста, О'Райлли) – 19:45     4:1 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 26:31     5:1 О'Райлли (Форсберг, Маршессо) – 29:49 (pp)    

В составе «Нэшвилла» результативным пасом отметился российский нападающий Фёдор Свечков. Единственный гол гостей уже на 16-й секунде игры забил Мэйсон Марчмент, за «Предаторз» отличились Джордан Истерли, Якуб Врана, Джастин Бэррон, Джонатан Маршессо и Райан О'Райлли.

«Нэшвилл» набрал в 82 матчах 68 очков и завершил сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, не попав в плей-офф. «Даллас» со 106 очками занимает на Западе третье место, но может пропустить вперёд в итоговой таблице «Лос-Анджелес Кингз». В первом раунде плей-офф «Старз» сыграют с «Колорадо Эвеланш».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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