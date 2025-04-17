Определены все пары плей-офф НХЛ, «Арсенал» и «Интер» — в полуфинале ЛЧ. Главное к утру
По итогам регулярного чемпионата определились все участники и пары плей-офф НХЛ, миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов, переиграв в двухматчевом противостоянии мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Реал» соответственно, московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги.
- «Реал» вылетел из 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу».
- «Интер» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей.
- Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счётом 8:0 и сократило отставание в серии.
- «Даллас» победил в плей-ин «Сакраменто» и продолжит борьбу за плей-офф НБА.
- Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и сравняли счёт в финальной серии ЧР.
- Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте.
- Казанский «Зенит» выиграл второй матч финальной серии чемпионата России с «Зенитом» СПб.
- Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани и одержало первую победу в серии плей-офф.
- «Чикаго» проиграл «Майами» в плей-ин и не попал в плей-офф НБА, Хирроу набрал 38 очков.
- «Монреаль» с Демидовым в составе обыграл «Каролину» и вышел в плей-офф НХЛ.
- МБА-МАИ обыграла «Енисей» и вышла в следующий раунд плей-ин Единой лиги.
- Определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
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