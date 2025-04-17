Определены все пары плей-офф НХЛ, «Арсенал» и «Интер» — в полуфинале ЛЧ. Главное к утру

По итогам регулярного чемпионата определились все участники и пары плей-офф НХЛ, миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов, переиграв в двухматчевом противостоянии мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Реал» соответственно, московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».