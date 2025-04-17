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17 апреля главные новости спорта, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, Кубок России, Лига чемпионов, теннис, Единая лига, волейбол

Определены все пары плей-офф НХЛ, «Арсенал» и «Интер» — в полуфинале ЛЧ. Главное к утру
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По итогам регулярного чемпионата определились все участники и пары плей-офф НХЛ, миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов, переиграв в двухматчевом противостоянии мюнхенскую «Баварию» и мадридский «Реал» соответственно, московское «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в матче Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги.
  2. «Реал» вылетел из 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу».
  3. «Интер» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  4. ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей.
  5. Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счётом 8:0 и сократило отставание в серии.
  6. «Даллас» победил в плей-ин «Сакраменто» и продолжит борьбу за плей-офф НБА.
  7. Волейболистки «Локомотива» обыграли «Динамо-Ак Барс» и сравняли счёт в финальной серии ЧР.
  8. Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-500 в Штутгарте.
  9. Казанский «Зенит» выиграл второй матч финальной серии чемпионата России с «Зенитом» СПб.
  10. Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани и одержало первую победу в серии плей-офф.
  11. «Чикаго» проиграл «Майами» в плей-ин и не попал в плей-офф НБА, Хирроу набрал 38 очков.
  12. «Монреаль» с Демидовым в составе обыграл «Каролину» и вышел в плей-офф НХЛ.
  13. МБА-МАИ обыграла «Енисей» и вышла в следующий раунд плей-ин Единой лиги.
  14. Определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
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