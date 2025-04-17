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Дебютный матч Ивана Демидова стал рекордным в истории «Монреаля» по объёмам продаж джерси

Дебютный матч Ивана Демидова стал рекордным в истории «Монреаля» по объёмам продаж джерси
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День дебютного матча 19-летнего российского нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс» стал самым прибыльным в истории франшизы по объёмам продаж джерси, сообщил основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер в социальной сети X. По данным источника, в этот день «Канадиенс» продали клубных свитеров с номером 93 и фамилией Демидов на сумму свыше $ 250 тыс.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ньюхук (Демидов, Армиа) – 06:00     2:0 Демидов (Армиа, Мэтисон) – 13:32     2:1 Бертуцци – 18:40 (pp)     2:2 Назар (Терявяйнен, Ринзел) – 36:41 (pp)     2:3 Райхель (Слаггерт, Велено) – 45:39     3:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 57:03 (pp)     3:4 Назар – 65:00    

Иван Демидов дебютировал в НХЛ в ночь с 14 на 15 апреля мск в матче регулярного чемпионата "«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), отметившись результативной передачей и заброшенной шайбой по ходу первого периода.

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Видео: Демидов на французском языке поприветствовал болельщиков

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