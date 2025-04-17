Дебютный матч Ивана Демидова стал рекордным в истории «Монреаля» по объёмам продаж джерси

День дебютного матча 19-летнего российского нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс» стал самым прибыльным в истории франшизы по объёмам продаж джерси, сообщил основатель магазина хоккейной одежды Hockey Jerseyz Питер Альпер в социальной сети X. По данным источника, в этот день «Канадиенс» продали клубных свитеров с номером 93 и фамилией Демидов на сумму свыше $ 250 тыс.

Иван Демидов дебютировал в НХЛ в ночь с 14 на 15 апреля мск в матче регулярного чемпионата "«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), отметившись результативной передачей и заброшенной шайбой по ходу первого периода.

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