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Макдэвид повторил достижение трёх легенд НХЛ

Макдэвид повторил достижение трёх легенд НХЛ
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28-летний канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал четвёртым хоккеистом, набравшим по сто очков не менее восьми сезонов. Отметим, сотое очко Макдэвид набрал в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс», сделав результативную передачу. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Макдэвид, Скиннер) – 08:20     0:2 Джонс (Хенрик, Эмберсон) – 30:17    

По информации лиги, лидером по количеству сезонов со ста очками является экс-форвард лиги Уэйн Гретцки, на счету которого 15 сезонов с таким показателем. На втором месте располагается экс-нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, которому удалось набрать по сто очков в 10 сезонах. Тройку лидеров замыкает экс-хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Марсель Дионн, набравший по сто очков в восьми сезонах.

Отметим, во время написания новости идёт второй период матча «Сан-Хосе» с «Эдмонтоном», счёт 1:0 в пользу канадского клуба.

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