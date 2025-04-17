Макдэвид повторил достижение трёх легенд НХЛ

28-летний канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал четвёртым хоккеистом, набравшим по сто очков не менее восьми сезонов. Отметим, сотое очко Макдэвид набрал в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс», сделав результативную передачу. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации лиги, лидером по количеству сезонов со ста очками является экс-форвард лиги Уэйн Гретцки, на счету которого 15 сезонов с таким показателем. На втором месте располагается экс-нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, которому удалось набрать по сто очков в 10 сезонах. Тройку лидеров замыкает экс-хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Марсель Дионн, набравший по сто очков в восьми сезонах.

Отметим, во время написания новости идёт второй период матча «Сан-Хосе» с «Эдмонтоном», счёт 1:0 в пользу канадского клуба.