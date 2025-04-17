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Лэйн Хатсон 44 года спустя повторил рекорд НХЛ по ассистам для новичка-защитника

Лэйн Хатсон 44 года спустя повторил рекорд НХЛ по ассистам для новичка-защитника
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21-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон в своём дебютном регулярном сезоне в НХЛ набрал 66 очков, забросив шесть шайб и выполнив 60 результативных передач. Как сообщает пресс-служба НХЛ, показатель в 60 ассистов за сезон является рекордным для новичка лиги, выступающего на позиции защитника.

Ранее эта планка была достигнута только один раз в истории — в сезоне-1980/1981 60 результативных передач выполнил дебютировавший за «Лос-Анджелес Кингз» защитник Ларри Мёрфи.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50     1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56     2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22     3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48     3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10     4:2 Эванс – 58:05    

В заключительном матче текущего регулярного сезона с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) Хатсон отметился результативной передачей, эта победа вывела «Канадиенс» в плей- офф НХЛ.

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