Лэйн Хатсон 44 года спустя повторил рекорд НХЛ по ассистам для новичка-защитника

21-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон в своём дебютном регулярном сезоне в НХЛ набрал 66 очков, забросив шесть шайб и выполнив 60 результативных передач. Как сообщает пресс-служба НХЛ, показатель в 60 ассистов за сезон является рекордным для новичка лиги, выступающего на позиции защитника.

Ранее эта планка была достигнута только один раз в истории — в сезоне-1980/1981 60 результативных передач выполнил дебютировавший за «Лос-Анджелес Кингз» защитник Ларри Мёрфи.

В заключительном матче текущего регулярного сезона с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) Хатсон отметился результативной передачей, эта победа вывела «Канадиенс» в плей- офф НХЛ.

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