Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов сыграл меньше всех по времени среди нападающих «Монреаля» в матче с «Каролиной»

Демидов сыграл меньше всех по времени среди нападающих «Монреаля» в матче с «Каролиной»
Комментарии

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) провёл на льду меньше времени, чем остальные нападающие канадской команды. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50     1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56     2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22     3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48     3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10     4:2 Эванс – 58:05    

По информации сайта, хоккеист провёл на льду всего 10 минут 29 секунд. В третьем периоде у россиянина была всего одна смена. Меньше времени на площадке провёл только американский защитник «Монреаля» Джейден Страбл — 9 минут 37 секунд.

Напомним, благодаря этой победе «Монреаль» обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места Восточной конференции. В первом раунде канадская команда встретится с лидером Востока — «Вашингтоном».

Материалы по теме
«Монреаль» рвётся в плей-офф! А лидер клуба повторил достижение российской легенды
«Монреаль» рвётся в плей-офф! А лидер клуба повторил достижение российской легенды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android