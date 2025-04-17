Демидов сыграл меньше всех по времени среди нападающих «Монреаля» в матче с «Каролиной»
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Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) провёл на льду меньше времени, чем остальные нападающие канадской команды. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50 1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56 2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22 3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48 3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10 4:2 Эванс – 58:05
По информации сайта, хоккеист провёл на льду всего 10 минут 29 секунд. В третьем периоде у россиянина была всего одна смена. Меньше времени на площадке провёл только американский защитник «Монреаля» Джейден Страбл — 9 минут 37 секунд.
Напомним, благодаря этой победе «Монреаль» обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места Восточной конференции. В первом раунде канадская команда встретится с лидером Востока — «Вашингтоном».
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