Демидов сыграл меньше всех по времени среди нападающих «Монреаля» в матче с «Каролиной»

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) провёл на льду меньше времени, чем остальные нападающие канадской команды. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По информации сайта, хоккеист провёл на льду всего 10 минут 29 секунд. В третьем периоде у россиянина была всего одна смена. Меньше времени на площадке провёл только американский защитник «Монреаля» Джейден Страбл — 9 минут 37 секунд.

Напомним, благодаря этой победе «Монреаль» обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места Восточной конференции. В первом раунде канадская команда встретится с лидером Востока — «Вашингтоном».