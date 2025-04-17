Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»

В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 4:1. В составе «Вегаса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев.

Параллельно в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу со счётом 3:0, нападающий Коннор Макдэвид оформил результативную передачу.