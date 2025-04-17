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Ванкувер Кэнакс — Вегас Голден Найтс, 1:4, Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз, 0:3, результат матча 17 апреля 2025, НХЛ 2024-2025

Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 4:1. В составе «Вегаса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зутер (Гарланд, Хёгландер) – 08:23     1:1 Олофссон (Карлссон, Теодор) – 38:33     1:2 Дорофеев (Олофссон, Хаттон) – 47:59     1:3 Айкел (Хаттон, Хауден) – 50:45     1:4 Швиндт (Теодор) – 58:28    

Параллельно в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу со счётом 3:0, нападающий Коннор Макдэвид оформил результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Макдэвид, Скиннер) – 08:20     0:2 Джонс (Хенрик, Эмберсон) – 30:17     0:3 Перри (Капанен) – 57:23    
Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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