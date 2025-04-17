Гол Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Ванкувер», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»
Поделиться
В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 4:1. В составе «Вегаса» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зутер (Гарланд, Хёгландер) – 08:23 1:1 Олофссон (Карлссон, Теодор) – 38:33 1:2 Дорофеев (Олофссон, Хаттон) – 47:59 1:3 Айкел (Хаттон, Хауден) – 50:45 1:4 Швиндт (Теодор) – 58:28
Параллельно в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу со счётом 3:0, нападающий Коннор Макдэвид оформил результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Макдэвид, Скиннер) – 08:20 0:2 Джонс (Хенрик, Эмберсон) – 30:17 0:3 Перри (Капанен) – 57:23
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:09
-
07:17
-
07:15
-
06:50
-
06:41
-
05:35
-
05:14
-
05:03
-
04:57
-
04:55
-
04:48
-
04:46
-
04:46
-
04:20
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 16 апреля 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:23
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
23:03
-
22:59
-
22:54
-
22:48