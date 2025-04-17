Сетка плей-офф НХЛ — 2024/2025

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил полную сетку розыгрыша Кубка Стэнли.

В первом раунде плей-офф Западной конференции встретятся: «Виннипег Джетс» с «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» с «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз» с «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» с «Миннесотой Уайлд».

На Востоке в первом раунде сыграют: «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», а также «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Фото: Официальный сайт НХЛ

Во втором раунде «Вашингтон», в составе которого играет российский нападающий Александр Овечкин, может встретиться с «Каролиной» или «Нью-Джерси». В финале конференции столичный клуб может сыграть с «Тампой», где выступает лучший бомбардир сезона Никита Кучеров, «Флоридой», «Оттавой» или «Торонто».

«Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом, Леоном Драйзайтлем и Василием Подколзиным в составе имеет шанс во втором раунде сыграть с «Вегасом» или «Миннесотой», а в финале конференции команда может сразиться с «Колорадо», «Далласом», «Сент-Луисом» или «Виннипегом».