НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 апреля
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17 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пионк (Перфетти, Наместников) – 33:49 1:1 Терри (Ватрано, Мур) – 45:45 2:1 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 61:11
В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева. Благодаря этой победе канадский клуб впервые с 2021 года стал участником плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Расписание серии будет объявлено позднее.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гуле (Слафковски, Судзуки) – 03:50 1:1 Холл (Уокер, Котканиеми) – 09:56 2:1 Судзуки (Каррье) – 36:22 3:1 Гуле (Кофилд, Хатсон) – 38:48 3:2 Джост (Надо, Орлов) – 54:10 4:2 Эванс – 58:05
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Эдвинссон, Рэймонд) – 17:07 0:2 Комфер (Расмуссен, Питри) – 25:20 0:3 Ларкин (Эдвинссон, Зайдер) – 42:55 1:3 Хаула (Спронг, Кейси) – 51:32 (pp) 2:3 Мерсер (Хаула, Хардман) – 54:21 2:4 Дебринкэт (Ларкин, Зайдер) – 57:09 2:5 Каспер (Рэймонд, Берггрен) – 59:50
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Дюшейн, Сегин) – 00:16 1:1 Истерли (О'Райлли) – 13:02 2:1 Врана (Истерли, Свечков) – 13:51 3:1 Бэррон (Евангелиста, О'Райлли) – 19:45 4:1 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 26:31 5:1 О'Райлли (Форсберг, Маршессо) – 29:49 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Зутер (Гарланд, Хёгландер) – 08:23 1:1 Олофссон (Карлссон, Теодор) – 38:33 1:2 Дорофеев (Олофссон, Хаттон) – 47:59 1:3 Айкел (Хаттон, Хауден) – 50:45 1:4 Швиндт (Теодор) – 58:28
НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Макдэвид, Скиннер) – 08:20 0:2 Джонс (Хенрик, Эмберсон) – 30:17 0:3 Перри (Капанен) – 57:23
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