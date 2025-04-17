НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 апреля

17 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 16 на 17 апреля мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз», победу в котором со счётом 4:2 одержали хозяева. Благодаря этой победе канадский клуб впервые с 2021 года стал участником плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Расписание серии будет объявлено позднее.