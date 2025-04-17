НХЛ определила даты и время начала двух первых матчей Кубка Стэнли

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил даты и время начала двух первых матчей Кубка Стэнли. На данный момент определены лишь даты и время начала первых матчей двух серий первого раунда плей-офф Западной конференции. Полное расписание будет представлено позднее в четверг.

Первый матч серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» пройдёт в ночь на 20 апреля и начнётся в 1:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Джетс».

Первый матч серии между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» пройдёт в ночь на 20 апреля и начнётся в 3:30 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «звёзд».

Напомним, в первом раунде плей-офф Западной конференции встретятся: «Виннипег Джетс» с «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» с «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз» с «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс» с «Миннесотой Уайлд».

На Востоке в первом раунде сыграют: «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», а также «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».