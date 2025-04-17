Макдэвид показал третий результат в истории НХЛ по числу сезонов подряд со 100+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 100 (26+74). Канадский форвард пятый сезон подряд добирается до этой отметки. Это третий результат в истории НХЛ. Макдэвид стал четвёртым хоккеистом, набравшим по сто очков не менее восьми сезонов.
Также по пять сезонов подряд с минимум 100 очками завершали Фил Эспозито, Марсель Дионн, Брайан Троттье, Петер Штястны, Дэйл Хаверчак и Яри Курри.
По шесть сезонов подряд с 100+ очками завершали Стив Айзерман, Марио Лемье, Майк Босси, Ги Лафлёр и Бобби Орр. Рекордсменом НХЛ по числу сезонов подряд с 100+ очками является легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки с 15 подобными сезонами подряд.
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