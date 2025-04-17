Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид показал третий результат в истории НХЛ по числу сезонов подряд со 100+ очками

Макдэвид показал третий результат в истории НХЛ по числу сезонов подряд со 100+ очками
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 100 (26+74). Канадский форвард пятый сезон подряд добирается до этой отметки. Это третий результат в истории НХЛ. Макдэвид стал четвёртым хоккеистом, набравшим по сто очков не менее восьми сезонов.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эмберсон (Макдэвид, Скиннер) – 08:20     0:2 Джонс (Хенрик, Эмберсон) – 30:17     0:3 Перри (Капанен) – 57:23    

Также по пять сезонов подряд с минимум 100 очками завершали Фил Эспозито, Марсель Дионн, Брайан Троттье, Петер Штястны, Дэйл Хаверчак и Яри Курри.

По шесть сезонов подряд с 100+ очками завершали Стив Айзерман, Марио Лемье, Майк Босси, Ги Лафлёр и Бобби Орр. Рекордсменом НХЛ по числу сезонов подряд с 100+ очками является легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки с 15 подобными сезонами подряд.

Материалы по теме
Макдэвид повторил достижение трёх легенд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android