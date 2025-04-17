В «Сан-Хосе» не заинтересованы в продлении контракта с вратарём Александром Георгиевым

Голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона. Об этом сообщил генеральный менеджер «акул» Майк Грир. В клубе не заинтересованы в продлении контракта с российским вратарём, который пришёл в команду по ходу сезона из «Колорадо Эвеланш».

Сезон-2024/2025 Георгиев начал в составе «Колорадо». Россиянин играл нестабильно и несколько раз был заменён по ходу матчей после большого количества пропущенных шайб. Всего в сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%.

В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.