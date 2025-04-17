Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Сан-Хосе» не заинтересованы в продлении контракта с вратарём Александром Георгиевым

В «Сан-Хосе» не заинтересованы в продлении контракта с вратарём Александром Георгиевым
Комментарии

Голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона. Об этом сообщил генеральный менеджер «акул» Майк Грир. В клубе не заинтересованы в продлении контракта с российским вратарём, который пришёл в команду по ходу сезона из «Колорадо Эвеланш».

Сезон-2024/2025 Георгиев начал в составе «Колорадо». Россиянин играл нестабильно и несколько раз был заменён по ходу матчей после большого количества пропущенных шайб. Всего в сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%.

В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.

Материалы по теме
Уникальный случай в НХЛ — три российских вратаря в одном клубе! Как так получилось?
Уникальный случай в НХЛ — три российских вратаря в одном клубе! Как так получилось?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android