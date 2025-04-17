Марк Шайфли побил собственный клубный рекорд «Виннипега» по числу победных голов за сезон

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился победным голом в овертайме матча с «Анахайм Дакс» (2:1 ОТ). Для канадского форварда этот гол стал 11-м победным в текущем сезоне. Шайфли побил собственный клубный рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по числу победных голов за сезон.

Ранее Шайфли установил этот рекорд в сезоне-2022/2023, когда забил 10 победных голов. Этот рекорд с ним делил форвард Кайл Коннор, забросивший 10 победных шайб в сезоне-2023/2024.

В текущем сезоне Шайфли провёл все 82 матча, в которых набрал 87 (39+48) очков. В первом раунде плей-офф «Виннипег» встретится с «Сент-Луис Блюз».