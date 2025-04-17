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Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке по числу очков за регулярный чемпионат

Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке по числу очков за регулярный чемпионат
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Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки завершил регулярный чемпионат с 89 очками — забросил 30 шайб и отдал 59 результативных передач. Это лучший результат канадского клуба в XXI веке.

С сезона-1988/1989 это пятый результат в истории «Монреаля» по набранным очкам за сезон. Лидером канадского клуба на этом отрезке является Винсент Дамфусс, набравший 97 очков в сезоне-1992/1993. Пьер Тарджон в сезоне-1995/1996 набрал 96 очков. По 94 очка набрали Кирк Мюллер (сезон-1992/1993) и Дамфусс (сезон-1995/1996). По 91 очку набрали Стефан Рише (сезон-1989/1990) и Дамфусс (сезон-1993/1994).

Напомним, «Монреаль» впервые с 2021 года вышел в плей-офф и в первом раунде встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

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