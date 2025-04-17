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Лучший снайпер «Далласа» Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярки

Лучший снайпер «Далласа» Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярки
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Лучший снайпер «Даллас Старз» Джейсон Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (1:5). Форвард не смог доиграть встречу и покинул арену с надетым на колено фиксатором. Главный тренер «Старз» Питер Дебур прокомментировал досадную травму форварда перед стартом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Дюшейн, Сегин) – 00:16     1:1 Истерли (О'Райлли) – 13:02     2:1 Врана (Истерли, Свечков) – 13:51     3:1 Бэррон (Евангелиста, О'Райлли) – 19:45     4:1 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 26:31     5:1 О'Райлли (Форсберг, Маршессо) – 29:49 (pp)    

«Мы надеялись избежать травм и дали отдохнуть многим ребятам. К сожалению, мы не смогли этого сделать и избежать травмы Робертсона», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Степень повреждения будет известна позднее. В текущем сезоне Робертсон стал лучшим снайпером «Далласа» и вторым бомбардиром команды, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах. Отметим, что «Даллас» проиграл последние семь матчей регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Старз» встретятся с «Колорадо Эвеланш».

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