Лучший снайпер «Далласа» Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярки

Лучший снайпер «Даллас Старз» Джейсон Робертсон получил травму колена в последнем матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (1:5). Форвард не смог доиграть встречу и покинул арену с надетым на колено фиксатором. Главный тренер «Старз» Питер Дебур прокомментировал досадную травму форварда перед стартом плей-офф.
«Мы надеялись избежать травм и дали отдохнуть многим ребятам. К сожалению, мы не смогли этого сделать и избежать травмы Робертсона», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
Степень повреждения будет известна позднее. В текущем сезоне Робертсон стал лучшим снайпером «Далласа» и вторым бомбардиром команды, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах. Отметим, что «Даллас» проиграл последние семь матчей регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Старз» встретятся с «Колорадо Эвеланш».
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