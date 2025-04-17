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«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция 4-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 16:30

«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция 4-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 17 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 16:30 мск. Текущий счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Авангард» — «Локомотив» 17 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости

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