«Хорошо быть свободным агентом». Вратарь Александр Георгиев — об уходе из «Сан-Хосе»

Российский голкипер Александр Георгиев сообщил, что покинет «Сан-Хосе». Ранее об этом россиянину сообщил генеральный менеджер Майк Грир. Срок соглашения игрока с кэпхитом $ 3,4 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Летом Георгиев станет неограниченно свободным агентом.

«Генеральный менеджер сказал мне, что они пойдут в следующий сезон с новой командой. Так что я уже знаю, что выйду на рынок свободных агентов. Мне предстоит очередной вызов играть в новой для себя команде, что будет волнительно для меня.

Хорошо быть свободным агентом и иметь возможность выбирать. Знаю, что впереди меня ждёт много хорошего хоккея. Думаю, что в этом сезоне я проделал хорошую работу с тренером вратарей, это пошло мне на пользу», — цитирует Георгиева San Jose Mercury.

В декабре Георгиев был обменян из «Колорадо» в «Сан-Хосе», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.