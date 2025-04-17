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«Горняк-УГМК» продлил контракт с главным тренером Алексеем Алексеевым

«Горняк-УГМК» продлил контракт с главным тренером Алексеем Алексеевым
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«Горняк-УГМК» продлил контракт с главным тренером Алексеем Алексеевым, сообщает пресс-служба клуба. Хоккейный клуб заключил новое соглашение со специалистом сроком ещё на два сезона – до 31 мая 2027 года.

Алексей Алексеев возглавляет «Горняк-УГМК» на протяжении четырёх лет. Под его руководством команда, которая обладает одним из самых молодых составов в лиге, трижды выходила в плей-офф ВХЛ, дважды – во второй раунд. В минувшем сезоне хоккеисты «Горняка-УГМК» заняли четвёртое место в регулярном чемпионате ВХЛ (среди 33 участников) и установили рекорд команды по количеству набранных очков.

В первом раунде в текущем плей-офф «Горняк-УГМК» проиграл «Норильску» в серии из шести матчей.

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