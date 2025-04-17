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Призёр Олимпиады нашёл сходства в игре Ивана Демидова с Кириллом Капризовым

Призёр Олимпиады нашёл сходства в игре Ивана Демидова с Кириллом Капризовым
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Сергей Самсонов согласился со сравнением нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова с форвардом «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым. 19-летний россиянин дебютировал в НХЛ после проведённого сезона в КХЛ за петербургский СКА.

«Думаю, его сравнение с Капризовым тут наиболее близко. Не скажу, что оно актуально прямо сейчас, но я бы согласился с таким выводом, сравнивая манеру игры обоих. У Демидова есть сильные качества: в игре в нападении он может как забить, так и отдать, сыграть на команду, принять удар на себя и остаться с шайбой.

Говоря о его габаритах — Иван не такой маленький, чтобы ему бояться соперника. Он отыграл в очень хорошей лиге и очень хорошей команде. Я вижу огромный плюс в том, что он приехал в конце регулярного сезона и сразу влился в команду после того, как у него сложился хороший сезон в России. И это совсем иное, нежели начинать играть в начале сезона. Да, он может играть в двусторонний хоккей. В первой игре он не только играл с шайбой, но и хорошо действовал без неё», — цитирует Самсонова ТАСС.

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