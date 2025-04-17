Никишин получил американскую визу и отправился в расположение «Каролины»

Бывший защитник СКА Александр Никишин час назад получил американскую визу и уже находится в пути в расположение клуба «Каролина Харрикейнз», сообщает хоккейное агентство Winners. Недавно россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз».

Маршрут игрока будет следующим: сначала он отправится в Джедду, откуда прямым рейсом вылетит в Нью-Йорк, а затем направится в Каролину.

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.