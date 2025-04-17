Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 17 апреля
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Сегодня, 17 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Горохов (Дрожжин) – 05:26 (3x3) 1:1 Жаровский (Кольцов) – 09:15 (3x3) 1:2 Шакиров (Якупов) – 13:40 (3x3) 1:3 Мухин (Шляхтов) – 14:42 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 8
Трактор
Челябинск
0:1 Шумаков (Егор Иванов) – 00:49 (3x3) 0:2 Пеньковский (Богуш) – 01:07 (3x3) 0:3 Несветаев (Акишин) – 02:05 (3x3) 0:4 Егор Иванов (Бородкин) – 03:25 (3x3) 0:5 Пеньковский (Богуш) – 07:47 (3x3) 0:6 Богуш (Пеньковский) – 11:01 (3x3) 1:6 Шайхутдинов (Хмелевски) – 12:28 (3x3) 2:6 Щитов – 12:44 (3x3) 2:7 Шумаков (Акишин) – 13:19 (3x3) 2:8 Егор Иванов (Шумаков) – 16:04 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 11:40 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Фиськов – 00:59 (3x3) 1:1 Муравьёв (Дрожжин) – 04:14 (3x3) 2:1 Фиськов – 10:38 (3x3) 3:1 Чесалин (Фиськов) – 11:19 (3x3) 4:1 Рыбин – 12:10 (3x3) 5:1 Зубков (Фиськов) – 15:03 (3x3) 6:1 Рыбин (Лямин) – 17:20 (3x3) 6:2 Муравьёв (Мухин) – 19:54 (3x3) 6:3 Муравьёв (Гималетдинов) – 20:50 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 12:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 5
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Фиськов (Зубков) – 00:50 (3x3) 2:0 Рыбин (Чесалин) – 02:12 (3x3) 3:0 Зубков (Рыбин) – 06:52 (3x3) 3:1 Несветаев – 08:53 3:2 Бородкин (Пеньковский) – 10:36 (3x3) 4:2 Гусынин – 12:55 5:2 Рыбин (Лямин) – 13:37 (3x3) 5:3 Пеньковский (Егор Иванов) – 17:02 (3x3) 5:4 Пеньковский (Богуш) – 17:56 (3x3) 5:5 Егор Иванов (Шумаков) – 19:20 (3x3) 6:5 Рыбин – 21:00
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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