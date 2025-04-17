Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 17 апреля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 17 апреля
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Горохов (Дрожжин) – 05:26 (3x3)     1:1 Жаровский (Кольцов) – 09:15 (3x3)     1:2 Шакиров (Якупов) – 13:40 (3x3)     1:3 Мухин (Шляхтов) – 14:42 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 8
Трактор
Челябинск
0:1 Шумаков (Егор Иванов) – 00:49 (3x3)     0:2 Пеньковский (Богуш) – 01:07 (3x3)     0:3 Несветаев (Акишин) – 02:05 (3x3)     0:4 Егор Иванов (Бородкин) – 03:25 (3x3)     0:5 Пеньковский (Богуш) – 07:47 (3x3)     0:6 Богуш (Пеньковский) – 11:01 (3x3)     1:6 Шайхутдинов (Хмелевски) – 12:28 (3x3)     2:6 Щитов – 12:44 (3x3)     2:7 Шумаков (Акишин) – 13:19 (3x3)     2:8 Егор Иванов (Шумаков) – 16:04 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 11:40 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Фиськов – 00:59 (3x3)     1:1 Муравьёв (Дрожжин) – 04:14 (3x3)     2:1 Фиськов – 10:38 (3x3)     3:1 Чесалин (Фиськов) – 11:19 (3x3)     4:1 Рыбин – 12:10 (3x3)     5:1 Зубков (Фиськов) – 15:03 (3x3)     6:1 Рыбин (Лямин) – 17:20 (3x3)     6:2 Муравьёв (Мухин) – 19:54 (3x3)     6:3 Муравьёв (Гималетдинов) – 20:50 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 12:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 5
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Фиськов (Зубков) – 00:50 (3x3)     2:0 Рыбин (Чесалин) – 02:12 (3x3)     3:0 Зубков (Рыбин) – 06:52 (3x3)     3:1 Несветаев – 08:53     3:2 Бородкин (Пеньковский) – 10:36 (3x3)     4:2 Гусынин – 12:55     5:2 Рыбин (Лямин) – 13:37 (3x3)     5:3 Пеньковский (Егор Иванов) – 17:02 (3x3)     5:4 Пеньковский (Богуш) – 17:56 (3x3)     5:5 Егор Иванов (Шумаков) – 19:20 (3x3)     6:5 Рыбин – 21:00    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
Материалы по теме
КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире
КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android