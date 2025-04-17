Сын Кирилла Кольцова дебютировал за «Салават Юлаев» в турнире «КХЛ 3х3»

17-летний нападающий Никита Кольцов дебютировал за «Салават Юлаев» в турнире «КХЛ 3х3». Хоккеист является сыном известного защитника клубов КХЛ и сборной России по хоккею Кирилла Кольцова.

Никита Кольцов провёл в 17-м туре два матча и отметился результативной передачей.

В сезоне-2024/2025 Никита Кольцов выступал за уфимский «Толпар» в OLIMPBET Чемпионате МХЛ. Нападающий провёл в регулярном чемпионате 50 матчей, в которых набрал 48 очков — забросил 13 шайб и отдал 35 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего гол и результативная передача в двух матчах серии плей-ин с «Кузнецкими Медведями».