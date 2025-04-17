Сын Кирилла Кольцова дебютировал за «Салават Юлаев» в турнире «КХЛ 3х3»
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17-летний нападающий Никита Кольцов дебютировал за «Салават Юлаев» в турнире «КХЛ 3х3». Хоккеист является сыном известного защитника клубов КХЛ и сборной России по хоккею Кирилла Кольцова.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 17-й тур
17 апреля 2025, четверг. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Горохов (Дрожжин) – 05:26 (3x3) 1:1 Жаровский (Кольцов) – 09:15 (3x3) 1:2 Шакиров (Якупов) – 13:40 (3x3) 1:3 Мухин (Шляхтов) – 14:42 (3x3)
Никита Кольцов провёл в 17-м туре два матча и отметился результативной передачей.
В сезоне-2024/2025 Никита Кольцов выступал за уфимский «Толпар» в OLIMPBET Чемпионате МХЛ. Нападающий провёл в регулярном чемпионате 50 матчей, в которых набрал 48 очков — забросил 13 шайб и отдал 35 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего гол и результативная передача в двух матчах серии плей-ин с «Кузнецкими Медведями».
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