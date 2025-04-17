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Агент Дементьев рассказал, по какой причине его удивил Овечкин в этом сезоне

Агент Дементьев рассказал, по какой причине его удивил Овечкин в этом сезоне
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, по какой причине его удивил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в этом сезоне. Россиянин установил новый рекорд по голам в НХЛ.

— Какой российский игрок НХЛ вас больше всего удивил в этом сезоне?
— Овечкин.

— До сих пор удивляет?
— Слушайте, он установил настолько уникальное достижение, которое очень сложно представить, а уж тем более превзойти. Оно должно быть соответственно отмечено. Ещё хорошо сыграли Дорофеев, Шестёркин, Кучеров, о котором забывать нельзя, Романов, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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