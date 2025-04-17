Защитник «Авангарда» Коледов рассказал, за счёт чего можно переиграть «Локомотив»

Защитник «Авангарда» Павел Коледов рассказал, за счёт чего можно переиграть «Локомотив». На данный момент счёт в серии второго раунда плей-офф 2-1 в пользу ярославского клуба. Четвёртый матч серии состоится сегодня, 17 апреля, в Омске и начнётся в 16:30 мск.

— За счёт чего можно переиграть такой «Локомотив»?

— За счёт движения и работы. Нужно везде навязывать борьбу, больше бросать и лезть на ворота. Залазить под кожу. Выиграть их можно. Да, это тяжело, но в плей-офф не бывает легко.

— К чему готовиться в четвёртом матче?

— К тому же, к чему мы и готовились все три матча. К хорошей борьбе, навалу на ворота и к работе все 60 минут, — цитирует Коледова пресс-служба клуба.