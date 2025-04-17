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Защитник «Авангарда» Коледов рассказал, за счёт чего можно переиграть «Локомотив»

Защитник «Авангарда» Коледов рассказал, за счёт чего можно переиграть «Локомотив»
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Защитник «Авангарда» Павел Коледов рассказал, за счёт чего можно переиграть «Локомотив». На данный момент счёт в серии второго раунда плей-офф 2-1 в пользу ярославского клуба. Четвёртый матч серии состоится сегодня, 17 апреля, в Омске и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— За счёт чего можно переиграть такой «Локомотив»?
— За счёт движения и работы. Нужно везде навязывать борьбу, больше бросать и лезть на ворота. Залазить под кожу. Выиграть их можно. Да, это тяжело, но в плей-офф не бывает легко.

— К чему готовиться в четвёртом матче?
— К тому же, к чему мы и готовились все три матча. К хорошей борьбе, навалу на ворота и к работе все 60 минут, — цитирует Коледова пресс-служба клуба.

Матч «Авангард» — «Локомотив» 17 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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