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Капитан «Монреаля» Судзуки прокомментировал первый с 2021 года выход клуба в плей-офф НХЛ

Капитан «Монреаля» Судзуки прокомментировал первый с 2021 года выход клуба в плей-офф НХЛ
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Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки прокомментировал первый за четыре года выход клуба в плей-офф НХЛ. После победы над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2 канадский клуб вышел в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2020/2021.

«Это было тяжело. Я думаю, мы понемногу строили нашу команду, было много ожиданий, когда же мы закрепим своё место в плей-офф. Нам потребовалось на несколько игр больше, чем мы хотели, но это своего рода история нашего сезона. Победа в последней игре сезона на домашнем льду, гарантировавшая выход в плей-офф, я не думаю, что мы могли бы написать эту историю лучше.

Для меня это многое значит. С тех пор, как мы начали эту перестройку, у нас были трудные дни. Я очень впечатлён и горжусь ребятами, тем, что наша команда собралась, приложила столько усилий и вышла в плей-офф, когда многие сомневались в нас», — цитирует Судзуки пресс-служба клуба.

Напомним, в сезоне-2020/2021 канадскому клубу удалось дойти до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда «Монреаль» проиграл «Тампе» с общим счётом в серии 1:4.

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