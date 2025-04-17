«Он является украшением хоккея». Дементьев — об Артемии Панарине

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил сезон в исполнении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Россиянин стал лучшим бомбардиром команды, которая не попала в плей-офф.

— Как оцените сезон для Артемия Панарина?

— Стабильность – признак мастерства. За его игрой приятно наблюдать, он является украшением хоккея бесспорно. Да, командного результата это не дало, но здесь нужно задать вопрос всей команде «Нью-Йорк Рейнджерс» в том смысле, что им нужно было в конце побеждать в каждом матче и забирать очки. Психологический аспект команды страдал, каждый рассчитывал на другого и не смотрел на себя и свою игру, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В этом сезоне на счету Панарина 89 очков. 33-летний россиянин забросил 37 шайб и отдал 52 результативные передачи в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ — 2024/2025.