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Дементьев рассказал, почему в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли нельзя выделить фаворита

Дементьев рассказал, почему в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли нельзя выделить фаворита
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, почему в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли нельзя выделить фаворита.

— Можете выделить фаворитов предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли?
— Таких прогнозов я опасаюсь, потому что в последние годы, если вы посмотрите статистику, команды, проведшие очень серьёзную регулярку, не отличались ничем. Напротив, команды, зашедшие на последнюю подножку, играли очень красиво, интересно и продуктивно. Вспомните «Монреаль», «Сент-Луис». Прогнозы делать сложно, я просто буду наслаждаться хоккеем, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на 20 апреля.

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