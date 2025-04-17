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Плющев — об отъезде Маклауда: печалит, что таких зарубежных товарищей у нас всё больше

Плющев — об отъезде Маклауда: печалит, что таких зарубежных товарищей у нас всё больше
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации с нападающим «Авангарда» Майклом Маклаудом, который посреди серии плей-офф с «Локомотивом» покинул расположение команды и улетел в Канаду, чтобы принять участие в судебном заседании. Маклауд является фигурантом дела об изнасиловании, в котором обвиняются хоккеисты молодёжной сборной Канады — 2018.

«Я так понимаю, «Авангард» заранее знал, что Маклауд в середине апреля улетит. Клуб, подписывая этого североамериканца, изначально шёл на риск. Ход серии покажет, был ли этот риск оправдан. Но в целом для КХЛ такие отъезды – вызов. Сезон лиги вышел на самый пик – и тут люди снимаются и улетают. Странный отъезд, ведь КХЛ не институт благородных девиц и не исправительная колония, а профессиональная лига, в которой платят огромные деньги, причём государство и его газовая монополия.

Судя по прессе, у Маклауда в Америке есть целый букет, да ещё в группе. Печалит, что таких зарубежных товарищей у нас в спорте всё больше и больше. В том же футболе, я так понимаю, немало легионеров, которые у себя на родине наследили. Хоккей, похоже, взял пример», – цитирует Плющева Russia-Hockey.

Известно, суд пройдёт 22 апреля. Четвёртый матч серии с «Локомотивом» состоится сегодня, 17 апреля, в Омске и начнётся в 16:30 мск.

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