Женская команда «Торпедо» прекратит выступление в ЖХЛ, собщает пресс-служба нижегородского клуба. В сезоне-2022/2023 команда стала бронзовым призёром Женской хоккейной лиги.

«Главным приоритетом развития системы ХК «Торпедо», согласно утверждённым основным приоритетам развития, являются выступление и результаты главной мужской команды, которая в новом сезоне будет проводить домашние матчи на современной ледовой арене, строящейся в Нижнем Новгороде.

В связи с этим и в целях оптимизации ресурсов ХК «Торпедо», «Центром управления и развития спорта в Нижегородской области» и Министерством спорта региона принято совместное решение о приостановлении функционирования женской команды, выступающей в ЖХЛ. Ресурсы будут направлены на реализацию стратегических целей клуба в соответствии с утверждённой долгосрочной программой развития», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.