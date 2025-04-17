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«Северсталь» продлила контракты с тренерским штабом во главе с Андреем Козыревым

«Северсталь» продлила контракты с тренерским штабом во главе с Андреем Козыревым
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«Северсталь» продлила контракты с тренерским штабом во главе с Андреем Козыревым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашения рассчитаны до окончания сезона-2025/2026.

Контракты также подписаны с тренерами Евгением Ставровским, Вадимом Хомицким и Виталием Чумичёвым.

«Северсталь» в прошедшем регулярном сезоне заняла шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкий клуб в пяти матчах уступил «Спартаку».

Козырев возглавил «Северсталь» перед сезоном-2023/2024 и дважды выводил череповецкую команду в плей-офф. Предстоящий сезон-2025/2026 станет для Козырева третьим во главе тренерского штаба «Северстали».

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