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Спартак — Салават: онлайн-трансляция четвёртого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 19:30 по МСК

«Спартак» — «Салават»: онлайн-трансляция 4-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. Текущий счёт в серии 2-1 в пользу московского клуба.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Встречу можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-2 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Напомним, матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

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