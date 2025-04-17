Экс-нападающий СКА: армейцы не выполнили цель в сезоне, нужны корректировки

Бывший нападающий СКА Василий Каменев прокомментировал итоги сезона для клуба из Санкт-Петербурга.

«СКА, с одной стороны, в этом сезоне выступил удовлетворительно, с другой — нормально. Мы не знаем, кого ещё назначат сейчас в тренерский штаб. Команда выступила не очень, не выполнила цель, которую ставила перед сезоном. Естественно, должны быть внесены корректировки, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Каменева «Советский спорт».

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги впервые с 2010 года.