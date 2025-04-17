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Никита Гусев обошёл Даниса Зарипова в списке лучших бомбардиров КХЛ

Никита Гусев обошёл Даниса Зарипова в списке лучших бомбардиров КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в матче серии Кубка Гагарина — 2025 с «Ак Барсом» записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Гусев записал на свой счёт 686-е очко в рамках КХЛ и вышел на четвёртое место в топ-10 лучших бомбардиров лиги, обойдя Даниса Зарипова.

Фото: КХЛ

Напомним, рекорд КХЛ принадлежит нападающему минского «Динамо» Вадиму Шипачёву, на счету которого 980 очков в лиге.

В среду, 16 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Динамо». Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 23:53 (5x4)     0:2 Уил (Гусев, Сикура) – 36:10 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 41:10 (5x5)     1:3 Миллер (Петан, О'Делл) – 54:29 (5x4)    
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