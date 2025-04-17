Дементьев — о шансах «Флориды» защитить титул: в текущей ситуации не будет обольщения

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о шансах «Флориды Пантерз» защитить чемпионский титул в НХЛ.

— Какие шансы у «Флориды» на защиту титула? Потому что концовка регулярки им откровенно не удалась.

— Меня это не смущает, потому что за спадом всегда идёт подъём. На протяжении сезона команда показывала стабильную игру, и в этом кроется определённый оптимизм. Меня больше напрягает, когда команда стабильно и

без спадов проводит долгий период в чемпионате. Здесь меньше переживаний по поводу того, какой результат покажет команда, в текущей ситуации не будет обольщения, они сплотятся, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.