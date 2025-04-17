Коваленко — о допуске России: дай бог, чтобы это произошло к 2026-му, а то и затянется

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал решение НХЛ вновь не привозить Кубок Стэнли в Россию и оценил сроки возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

— Я думаю, что потепление только в начальной стадии, и все это обсуждают. Пока это сбудется, пока сборную России, наконец, допустят до международных соревнований, я думаю, пройдёт ещё какое-то определённое время. То же самое и с Кубком Стэнли. В этом сезоне они не планировали его привозить и, наверное, не привезут. Но будем надеяться, что хотя бы в следующем году это возможно будет.

— Эффект от потепления можно будет ощутить через год примерно?

— Ну, вы же понимаете, это только первые разговоры пошли о том, чтобы матчи сыграть НХЛ и КХЛ, о том, чтобы допустить наших спортсменов до Кубка мира в 2028 году, до чемпионатов мира — молодёжные сборные и, возможно, взрослые. Это вот только, как говорится, первые попытки, первые шаги. Дай бог, я говорю, чтобы это произошло к следующему, 2026 году, а то, возможно, затянется и до 2027 года, — приводит слова Коваленко «ВсеПроСпорт».