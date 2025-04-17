Сергачёв показал неприличный жест в камеру после поражения от «Сент-Луиса» со счётом 1:6
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв после поражения во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:6 показал в камеру неприличный жест.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 08:08 2:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 11:17 3:0 Снаггеруд (Болдюк, Бучневич) – 14:45 (pp) 4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 19:13 (pp) 4:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 25:40 (pp) 5:1 Кайру (Шенн, Сундквист) – 46:59 (pp) 6:1 Кайру (Торопченко, Фаулер) – 57:24
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что данная встреча была последней для «Юты» в сезоне-2024/2025.
26-летний Сергачёв набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах текущего сезона. В нынешней регулярке «Юта» провела 82 игры, в которых набрала 89 очков. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.
Михаил Сергачёв — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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