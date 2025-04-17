Сергачёв показал неприличный жест в камеру после поражения от «Сент-Луиса» со счётом 1:6

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв после поражения во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:6 показал в камеру неприличный жест.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что данная встреча была последней для «Юты» в сезоне-2024/2025.

26-летний Сергачёв набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах текущего сезона. В нынешней регулярке «Юта» провела 82 игры, в которых набрала 89 очков. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Михаил Сергачёв — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».