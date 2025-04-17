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«Немногие представляют, что это такое». Дементьев — о возвращении Ландескога на лёд

«Немногие представляют, что это такое». Дементьев — о возвращении Ландескога на лёд
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о возвращении на лёд капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога после длительного восстановления. Шведский форвард не играл в НХЛ с 2022 года из-за травмы колена.

— Что скажете о возвращении Ландескога в хоккей после долгого простоя?
— Меня удивил Ландеског. Человек пропустил три сезона, вышел и сыграл достаточно неплохо. Это человек, которого нужно всё-таки отметить.

— Не нарушит ли он ту идиллию в сочетаниях, которая есть у «Колорадо» на сегодняшний день?
— Всё может быть, но здесь важен сам факт: человек, который имел серьёзную травму, вышел на лёд, находится в раздевалке. Это огромное достижение. Немногие специалисты представляют, что такое выйти после травмы, долгого простоя. Тем более он является для некоторых игроком связующим звеном и ориентиром в своих действиях. Дай бог, чтобы у него всё сложилось, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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