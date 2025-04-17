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Бывший форвард СКА предложил изменить формат игры в овертайме плей-офф

Бывший форвард СКА предложил изменить формат игры в овертайме плей-офф
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Экс-форвард СКА Максим Рыбин предложил изменить формат игры в овертайме плей-офф российских чемпионатов. Напомним, третья игра серии 1/4 плей-офф Кубка Чемпиона России ВХЛ между «Челметом» и «Торпедо-Горьким» (1:2) продолжалась 158 минут 5 секунд и стала третьей по длительности в истории лиги.

«Есть правила, по ним играют. Буллиты — это лотерея. Мнения людей здесь и разделяются. Вроде игра идёт до последнего гола — это хорошо, но, с другой стороны, если команда играет тяжёлую серию, то уже через день следующую проводить, или это только первый матч, а ощущается, как две с копейкой встречи. Тут сложно сказать. Можно было бы, как в футболе, сыграть два тайма по 20 минут, а потом уже только буллиты. Моё мнение — это схема «3+2», после чего — буллиты.

Мне кажется, что такая длительность матча — это перебор. Игры выходят за полночь. Ладно, это произошло в ВХЛ, так народу не так много, а если это будет в КХЛ? Люди будут сидеть, много людей работающих, потом все массово будут покидать стадион. Я ходил на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», на игре было много семей с детьми. В таком случае к концу матча просто дворец опустеет. Тогда вопрос: «Для чего это надо?» — приводит слова Рыбина «Спорт день за днем».

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