Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о прошедшем семинаре по хоккейным технологиям

16-17 апреля прошёл семинар по хоккейным технологиям КХЛ — участие в нём приняли представители лиги, клубов, а также специалисты и эксперты в области хоккейных технологий.

«Лига выражает искреннюю благодарность всем клубам — они правильно подходят к выполнению технического регламента начиная от оснащения раздевалок и заканчивая светом, бытом игроков, зрителей и всех клиентских групп.

На семинаре рассказываем о новых тенденциях, спрашиваем мнение клубов по тем или иным вопросам, ведём панельные дискуссии. Также говорим о системе «Видеогол» — что изменится, какое количество камер будем применять в новом сезоне, что будем улучшать, чтобы клубы были к этому готовы. Это нужно в том числе для бюджетирования арен на следующий сезон.

В целом обсуждаем технические решения для того, чтобы игра не замедлялась и было меньше пауз. В клубах работают профессионалы своего дела — они выносят на обсуждение проблемы, предлагают решения и различные нововведения. Этот диалог помогает нам выявлять слабые места. Арена — как живой организм: чем правильнее ты за ней ухаживаешь, тем больше она тебе будет отдавать.

Что касается качества льда, мы проводим анализ по всем аренам, просим использовать технологическую карту, которую контролируем. Как правило, ответственные за качество льда в клубах работают не по одному году, делятся своим богатым опытом, наработками. Стандарт везде одинаковый, и мы пытаемся всё это систематизировать, чтобы качество льда не страдало. Особенно в первые месяцы чемпионата, когда ещё жарко и влажно. Когда приходит октябрь, с этим меньше проблем. Здесь много взаимосвязанных факторов, мы должны всё это учитывать, в том числе прописывая в техническом регламенте», — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.