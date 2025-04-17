После инцидента с Панариным «Рейнджерс» ограничил взаимодействие сотрудников — Lohud

После инцидента с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах, руководство клуба ограничило взаимодействие сотрудников с хоккеистами. Об этом сообщает Lohud со ссылкой на служебную записку команды.

«Без письменного разрешения исполнительного вице-президента или вышестоящего лица сотрудникам запрещено останавливаться в одном отеле с любой из команд, входящих в состав MSG, включая «Хартфорд Вулф Пэк» и «Уэстчестер Никс», путешествовать на командных рейсах или автобусах, а также посещать общественные мероприятия или обеды команды.

Взаимодействие между сотрудниками и игроками или тренерами должно быть строго ограничено, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения служебных обязанностей. Несоблюдение указаний, изложенных в настоящем меморандуме, может повлечь за собой дисциплинарные меры, включая, помимо прочего, увольнение», — сказано в служебной записке.