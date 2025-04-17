Дементьев — о Демидове: ему учиться и учиться, чтобы играть в Северной Америке

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

— Вывеску «Вашингтон» против «Монреаля», Овечкин против Демидова можно считать самой громкой для болельщиков из России?

— Я бы никаких вывесок не навешивал, это соревнование двух команд, будем наблюдать.

— Все равно оно любопытно: человек, который уже добился всего, и игрок, который является восходящей звездой. И оба из России.

— Давайте не будем вешать эпитеты на Демидова, его посадили в третьем периоде, потому что он не побежал назад. Иван – талантливый и выдающийся хоккеист. Но для того, чтобы стать стабильным игроком и отработать

все авансы, нужно время. Ему учиться и учиться, чтобы играть в Северной Америке, как бы неприятно ни звучало для его поклонников, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.