Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев — о Демидове: ему учиться и учиться, чтобы играть в Северной Америке

Дементьев — о Демидове: ему учиться и учиться, чтобы играть в Северной Америке
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от игры нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

— Вывеску «Вашингтон» против «Монреаля», Овечкин против Демидова можно считать самой громкой для болельщиков из России?
— Я бы никаких вывесок не навешивал, это соревнование двух команд, будем наблюдать.

— Все равно оно любопытно: человек, который уже добился всего, и игрок, который является восходящей звездой. И оба из России.
— Давайте не будем вешать эпитеты на Демидова, его посадили в третьем периоде, потому что он не побежал назад. Иван – талантливый и выдающийся хоккеист. Но для того, чтобы стать стабильным игроком и отработать
все авансы, нужно время. Ему учиться и учиться, чтобы играть в Северной Америке, как бы неприятно ни звучало для его поклонников, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Демидов повторит судьбу лучших? Как дебютировали в НХЛ главные российские звёзды
Демидов повторит судьбу лучших? Как дебютировали в НХЛ главные российские звёзды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android