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Авангард – Локомотив, результат четвёртого матча 17 апреля 2025, счет 1:2 ОТ, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» был сильнее «Авангарда» и находится в шаге от победы в серии Кубка Гагарина
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В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 20:27 (5x4)     1:1 Елесин – 25:36 (5x5)     1:2 А. Радулов (Алексеев, Сергеев) – 67:25 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

На 27-й секунде второго периода Рид Буше с передач Константина Окулова и Дамира Шарипзянова открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Александр Елесин восстановил равенство в счёте.

В овертайме Александр Радулов принёс гостям победу.

Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости.

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