«Локомотив» был сильнее «Авангарда» и находится в шаге от победы в серии Кубка Гагарина

В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников.
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В первом периоде команды голов не забили.
На 27-й секунде второго периода Рид Буше с передач Константина Окулова и Дамира Шарипзянова открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Александр Елесин восстановил равенство в счёте.
В овертайме Александр Радулов принёс гостям победу.
Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 19, 21*, 23* апреля.
* при необходимости.
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