Тренер «Рейнджерс» не стал отвечать на вопрос, сыграет ли Панарин в последнем матче сезона

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт не стал отвечать на вопрос, сыграет ли российский нападающий Артемий Панарин в последней встрече сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, игра состоится в ночь на 18 апреля и начнётся в 2:00 мск.

«Отвечая на вопрос о предполагаемом урегулировании дела о домогательствах, в котором задействован Артемий Панарин, главный тренер Питер Лавиолетт сослался на заявление MSG и не стал говорить, сыграет ли форвард во встрече с «Тампой», — написала журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, The Athletic со ссылкой на источник в НХЛ и клубе сообщил, что Артемий Панарин выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.