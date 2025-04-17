Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Рейнджерс» не стал отвечать на вопрос, сыграет ли Панарин в последнем матче сезона

Тренер «Рейнджерс» не стал отвечать на вопрос, сыграет ли Панарин в последнем матче сезона
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт не стал отвечать на вопрос, сыграет ли российский нападающий Артемий Панарин в последней встрече сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, игра состоится в ночь на 18 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отвечая на вопрос о предполагаемом урегулировании дела о домогательствах, в котором задействован Артемий Панарин, главный тренер Питер Лавиолетт сослался на заявление MSG и не стал говорить, сыграет ли форвард во встрече с «Тампой», — написала журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, The Athletic со ссылкой на источник в НХЛ и клубе сообщил, что Артемий Панарин выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах.

Материалы по теме
После инцидента с Панариным «Рейнджерс» ограничил взаимодействие сотрудников — Lohud
Материалы по теме
Панарина обвиняли в сексуальном насилии? Что известно о шокирующей новости
Панарина обвиняли в сексуальном насилии? Что известно о шокирующей новости
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android