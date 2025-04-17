Коннор Бедард ответил на вопрос, продлит ли он контракт с «Чикаго»

Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард ответил на вопрос, продлит ли он контракт с командой. Напомним, действующее соглашение хоккеиста действует до конца сезона-2025/2026 и 1 июля форвард будет иметь возможность вести переговоры о продлении контракта.

«Мне здесь нравится, и у меня прекрасные отношения со всеми в организации. Знаю, что хочу остаться здесь надолго.

Если я выгляжу немного грустно на скамейке запасных, возможно, люди воспринимают это вне контекста… Те, кто меня знает, понимают, что мне нравится быть здесь, и я действительно доверяю направлению, в котором мы движемся. Если ты получаешь первый выбор на драфте, ты, вероятно, не выиграешь Кубок Стэнли в ближайшие два года. Это понимание того, где ты находишься», — приводит слова Бедарда Бен Поуп на своей странице в социальной сети Х.