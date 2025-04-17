Александр Овечкин одной фразой высказался об очередном противостоянии с Сидни Кросби

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с иронией высказался об очередном противостоянии с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Напомним, очный матч команд пройдёт в ночь на 18 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я ещё не заканчиваю», — приводит слова Овечкина аккаунт B/R Open Ice в социальной сети Х.

Отметим, что «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» располагается на 13-й строчке Востока.

Ранее Сидни Кросби заявил, что его дружба с Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях Национальной хоккейной лиги.