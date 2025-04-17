Александр Овечкин одной фразой высказался об очередном противостоянии с Сидни Кросби
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с иронией высказался об очередном противостоянии с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Напомним, очный матч команд пройдёт в ночь на 18 апреля и начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я ещё не заканчиваю», — приводит слова Овечкина аккаунт B/R Open Ice в социальной сети Х.
Отметим, что «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» располагается на 13-й строчке Востока.
Ранее Сидни Кросби заявил, что его дружба с Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях Национальной хоккейной лиги.
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