Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин одной фразой высказался об очередном противостоянии с Сидни Кросби

Александр Овечкин одной фразой высказался об очередном противостоянии с Сидни Кросби
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с иронией высказался об очередном противостоянии с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Напомним, очный матч команд пройдёт в ночь на 18 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ещё не заканчиваю», — приводит слова Овечкина аккаунт B/R Open Ice в социальной сети Х.

Отметим, что «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» располагается на 13-й строчке Востока.

Ранее Сидни Кросби заявил, что его дружба с Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Сидни Кросби рассказал о своей дружбе с Александром Овечкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android