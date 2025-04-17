«Спартак» в игре с «Салаватом Юлаевым» дважды реализовал большинство за 35 секунд
Поделиться
Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3) 2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4) 3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5) 3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4) 3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)
На седьмой и восьмой минутах первого периода гости получили два удаления. В штрафной бокс отправились Ильдан Газимов и Григорий Панин. «Спартак» дважды реализовал большинство. Отметим, что на это у красно-белых ушло 35 секунд. Голы забили Иван Морозов и Михаил Мальцев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
20:45
-
20:43
-
20:41
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:00
-
18:45
-
18:26
-
18:08
-
17:50
-
17:37
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:27
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:12
-
14:00
-
13:45