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«Спартак» в игре с «Салаватом Юлаевым» дважды реализовал большинство за 35 секунд

Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.

На седьмой и восьмой минутах первого периода гости получили два удаления. В штрафной бокс отправились Ильдан Газимов и Григорий Панин. «Спартак» дважды реализовал большинство. Отметим, что на это у красно-белых ушло 35 секунд. Голы забили Иван Морозов и Михаил Мальцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.