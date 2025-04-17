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«Спартак» в игре с «Салаватом Юлаевым» дважды реализовал большинство за 35 секунд

«Спартак» в игре с «Салаватом Юлаевым» дважды реализовал большинство за 35 секунд
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Сегодня, 17 апреля, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимает на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Морозов (Голдобин, Локтионов) – 08:12 (5x3)     2:0 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 08:47 (5x4)     3:0 Филин (Локтионов) – 11:39 (5x5)     3:1 Ливо (Уилсон, Ремпал) – 20:37 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски) – 30:35 (5x4)    

На седьмой и восьмой минутах первого периода гости получили два удаления. В штрафной бокс отправились Ильдан Газимов и Григорий Панин. «Спартак» дважды реализовал большинство. Отметим, что на это у красно-белых ушло 35 секунд. Голы забили Иван Морозов и Михаил Мальцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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